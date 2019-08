Juve, Khedira può dare inserimenti incisivi a Sarri

Khedira potrebbe restare alla Juve. Si tratta di un centrocampista con grande sensibilità negli inserimenti offensivi, può tornare utile a Sarri

Khedira non è più il grande palleggiatore ed equilibratore dei tempi del Real Madrid. In compenso, negli ultimi anni di Juve ha acquisito grande incisività negli inserimenti senza palla. Lo si è visto a maggior ragione contro la Triestina, in cui i bianconeri hanno adottato un 433 “leggero” con Dybala al centro dell’attacco.

Un esempio nella slide sopra: la Joya più arretrata, fuori dall’area, con Khedira che attacca sul cross e diventa momentaneamente la punta della Juve. Vedremo quanto spazio gli darà Sarri, e se rimarrà.