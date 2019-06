Juve, Matuidi: «Mi sarebbe piaciuto andare oltre in Champions»

Juve, Matuidi parla dal ritiro della nazionale francese: un piccolo bilancio sulla stagione appena conclusa con la maglia bianconera

Blaise Matuidi ha parlato in conferenza stampa dal ritiro con la nazionale francese. Piccolo bilancio sulla sua seconda stagione alla Juve: «Nel complesso è andata bene, ho giocato sempre, non ho avuto infortuni, sono contento della mia stagione. Certo, mi sarebbe piaciuto andare oltre in Champions»

Sul futuro: «Alla Juventus sto molto bene, ma nel calcio non sai mai quello che può succedere».