Juve, mistero panchina: dai dubbi su Allegri al veto su Conte

Juve, continuano i dubbi sul prossimo allenatore: restano i dubbi su Allegri, Conte piace a Nedved e Paratici, ma non ad Agnelli

Un caos così legato al futuro della panchina della Juventus non s’era mai visto. Continuano le riflessioni di Agnelli sul prossimo allenatore dei bianconeri. Allegri resta il favorito, ma le sue richieste sono chiare: ingaggio da top (10-12 milioni di euro) e grande influenza sul mercato, con un ruolo da manager all’inglese. Agnelli è legato a Max, ma l’ennesima delusione Champions potrebbe fare la differenza nelle riflessioni del presidente.

Paratici e Nedved, invece, hanno già scelto il loro candidato, ovvero Antonio Conte. L’ex tecnico del Chelsea, però, è molto vicino a sedersi sulla panchina dell’Inter, dove ritroverebbe un altro ex bianconero, ovvero Marotta. Agnelli però ha posto un veto su Conte: i rapporti tra i due si sono definitivamente incrinati dopo la separazione shock nel luglio del 2014 e non sembra ci sia un modo per riconciliarsi.