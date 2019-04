Juve, anche quest’anno lo Stadium ospiterà la Partita del Cuore: le edizioni del 2015 e 2017, coincisero con la finale in Champions – FOTO

La Juve è molto attiva anche nel campo della solidarietà, da anni oramai. Anche in questa occasione la società bianconera non si è tirata indietro per ospitare l’annuale Partita del Cuore, tra Nazionale Cantanti e Campioni per la Ricerca.

Numerosi gli ospiti: da Vialli a Platini, ai ferraristi Leclerc e Vettel. A dare il calcio d’inizio ci penserà Cristiano Ronaldo. La Partita del Cuore allo Stadium richiama una curiosità legata alla Champions: le due edizioni precedenti giocate all’Allianz, 2015 e 2017, sono coincise con la finale del massimo torneo europeo. Magari questa volta porterà un po’ più di fortuna alla Juve.