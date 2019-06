Juve, Pjanic: Sarri lo utilizzerà “alla Jorginho”?

Pjanic sarà un pilastro della Juve di Sarri. Analisi sul suo possibile utilizzo da parte dell’allenatore

Il marchio di fabbrica di Sarri è stato l’utilizzo di un play basso con grandi capacità di palleggio sul corto, con Jorginho che ha rappresentato il suo identikit ideale. Uno dei dubbi per la Juve sarà vedere se Pjanic potrà giocare in quella posizione.

Senza dubbio, il bosniaco dovrebbe semplificare di molto il proprio gioco. Si potrebbe però esaltare in un collettivo con tanti riferimenti sul corto e più soluzioni di passaggio rispetto agli anni di Allegri. Inoltre, con un baricentro alto, troverebbe il modo di staccarsi per incidere anche in zona di rifinitura, un qualcosa che è mancato nelle stagioni precedenti.