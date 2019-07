Marco Storari potrebbe entrare a far parte dello staff di Fabio Paratici. Possibile dunque un ritorno alla Juventus

Marco Storari, ex portiere della Juventus e del Milan, potrebbe tornare in bianconero. L’ex estremo difensore potrebbe collaborare con Fabio Paratici. Secondo La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero dei contatti in corso tra le parti.

Storari si è ritirato un anno fa ma è rimasto molto attaccato all’ambiente bianconero e potrebbe tornare alla Juve ma in un altro ruolo. Probabile un ruolo nello staff di Fabio Paratici.