Juan Cuadrado è un giocatore piuttosto diverso rispetto a qualche anno fa. E la Juve si interroga sul suo futuro

Nelle ultime stagioni, Cuadrado ha cambiato parecchio le proprie caratteristiche. Se una volta era un esterno che copriva l’ampiezza e si muoveva solo in verticale, oggi il colombiano è un giocatore diverso.

Non riesce più ad andare sul fondo con la stessa cattiveria (crossa spesso dalla trequarti). Oltre a essere più bloccato, si muove in zone prevalentemente interne del campo, in zone da mezzala. Lo si è visto sia con Allegri che in nazionale. Insomma, oggi non è un esterno alto, la domanda della Juve è se può riciclarsi come terzino.