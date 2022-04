Juve, Ramsey: «Ai Rangers per vincere. Ecco cosa mi è mancato negli ultimi anni»

Aaron Ramsey parla della sua situazione attuale e futura. Le parole del centrocampista gallese ancora di proprietà della Juventus

Aaron Ramsey ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Rangers Braga, ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Le dichiarazioni dell’ex Juventus.

RAMSEY – «Sono venuto qui per vincere. Questa partita per noi è molto importante, sentiamo la pressione e io ho abitudine a giocare in club sempre sotto pressione. Spero di poter giocare e regalare una notte indimenticabile per noi. Mi sento bene, mi è mancata quella costanza negli ultimi anni ma ora mi sento meglio e più forte. Non vedo l’ora di riprendere il ritmo e mostrare quel di cui sono capace di fare».