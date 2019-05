Juve, il rinnovo di Kean momentaneamente in stand by: la situazione

Il rinnovo di Moise Kean è temporaneamente in stand by. L’attaccante vuole aspettare prima di firmare il contratto: ecco perché

Moise Kean è vicino al prolungamento e adeguamento di contratto con la Juve. L’attaccante rinnoverà e questo sembra ormai cosa certa, perché la società bianconera non ha intenzione di perderlo nel 2020, quando scadrà il suo contratto. Al momento però il rinnovo è in stand by.

Come spiega il Corriere di Torino, Kean vuole aspettare il nuovo allenatore in accordo con Raiola. I due vogliono essere certi che con il nuovo tecnico l’attaccante avrà abbastanza spazio. Quando la società sceglierà il nuovo allenatore, ci sarà un incontro con Raiola.