Juve, Ronaldo a caccia di record: questa sera ne può centrare un altro

Juve, Ronaldo a caccia di record: questa sera in Champions contro la Lokomotiv Mosca ne può centrare un altro

Un record tira l’altro. Mai come nel caso di Cristiano Ronaldo, ogni giorno pronto ad aggiornare nuovi primati. Come potrebbe avvenire questa sera, quando in Champions League sfiderà la Lokomotiv Mosca.

I russi, infatti, non figurano ancora nella lista delle squadre cui CR7 ha segnato almeno una rete in carriera, conteggio fermo a 33 al pari di Raul. Una rete questa sera, insomma, certificherebbe la 34ª vittima del portoghese. Ed un nuovo record.