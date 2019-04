Juve, con il gol all’andata contro l’Ajax, Ronaldo si conferma il miglior colpitore di testa della Champions League

La Juve lo ha acquistato in estate per questo, acciuffare il sogno Champions che troppe volte è svanito all’ultima puntata. E Cristiano Ronaldo non sta deludendo le aspettative: 5 gol, di cui 4 quanto contava di più, nella fase ad eliminazione diretta.

Ronaldo ha realizzato 125 gol in Champions League, e contro l’Ajax è arrivato il suo 23° gol di testa, con una percentuale del 18,4%. In questo fondamentale è il migliore in assoluto, segnando più del doppio di gol di testa di qualsiasi calciatore in Champions.