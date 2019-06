Juve, Sarri vuole Ronaldo come Mertens: farà la prima punta

Maurizio Sarri ha raggiunto Cristiano Ronaldo nel suo yacht in Costa Azzurra: per il tecnico farà la prima punta

Come noto, Maurizio Sarri è volato in Costa Azzurra per parlare faccia a faccia con Cristiano Ronaldo. Non succede tutti i giorni che un allenatore vada a raggiungere un giocatore in vacanza, per esporgli il proprio progetto tecnico-tattico. Ma Maurizio Sarri lo ha fatto con il fenomeno portoghese.

E Ronaldo ha detto sì all’allenatore campano. A cosa? Semplice, il portoghese ha dato la disponibilità a fare la prima punta del tridente (con compiti anche di svariare su tutto il fronte offensivo) come successo per Dries Mertens ai tempi del Napoli. Con Sarri in panchina Mertens realizzò la bellezza di 56 gol in 95 presenze. Chissà Ronaldo che numeri potrà toccare.