Juve, che successo a Singapore: l’entusiasmo dei tifosi – VIDEO

Tanto l’entusiasmo dei tifosi della Juve a Singapore, dove oggi i bianconeri affronteranno il Tottenham. Le immagini

Oggi, alle ore 13.30, la Juve scenderà in campo contro il Tottenham per la prima sfida di ICC a Singapore. Questa mattina i bianconeri si sono allenati per la solita rifinitura pre gara, e al ritorno dal campo di allenamento sono stati accolti da un folto gruppo di tifosi.

L’entusiasmo dei supporter bianconeri davanti all’hotel di Singapore è tantissimo: tanti i cori e gli applausi per i giocatori.