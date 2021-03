Juve, smentito il vertice alla Continassa tra Pirlo e la dirigenza

Nessun vertice alla Continassa in queste ore tra Andrea Agnelli, Pirlo e la squadra: le ultime dal centro tecnico bianconero

Le voci circolate nelle ultime ore di un vertice in mattinata alla Continassa tra Andrea Pirlo, il presidente Agnelli e la probabile presenza di John Elkann in videocall non troverebbero riscontro.

Come appreso da Juventusnews24, non c’è stato nessun incontro societario e non è previsto alcun vertice di questa portata. La squadra vuole ripartire dopo la sconfitta col Benevento ma deve fare i conti con la pausa per le Nazionali: ben 12 bianconeri saranno in giro per l’Europa.