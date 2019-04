Polemiche in casa granata per la decisione della Lega di far giocare Juve-Torino il 4 maggio, nell’anniversario di Superga

Polemiche per la decisione della Lega Calcio di far disputare il derby Juve–Torino il prossimo 4 maggio. Non una data come le altre per il club granata che omaggerà i caduti di Superga a 70 anni dalla vicenda che cambiò per sempre il calcio. Non un giorno qualsiasi per il popolo granata che, come da consuetudine, omaggerà il Grande Torino (probabilmente la messa non verrà celebrata nella Basilica di Superga causa lavori ma potrebbe essere celebrata al Duomo, a Torino). Il presidente Urbano Cairo è intervenuto sulla vicenda e ha lanciato un accorato appello alla Lega.

«Non si può giocare un derby il 4 maggio, lo stesso giorno nel quale noi, tutti i tifosi granata, ricordiamo i settant’anni della tragedia di Superga – ha detto il numero uno granata al Corriere di Torino – Troviamo una soluzione alternativa, incontriamoci con la Juventus. Facciamolo al più presto e insieme alla Lega calcio individuiamo una data diversa. Trovare una giusta risposta credo sia nell’interesse di chi ama il calcio». Ed una soluzione che vada incontro alla richiesta del Torino potrebbe essere trovata. Il problema è legato al calendario della Juve: se i bianconeri dovessero andare avanti in Champions giocherebbero la semifinale tra il 30 aprile e il 1° maggio: i bianconeri devono avere la certezza che la gara d’andata venga giocata nella prima data e in questo caso avrebbe già espresso la disponibilità a giocare contro il Torino il 3 maggio.