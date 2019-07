Juve Tottenham: Emre Can e i dubbi come interno

Emre Can ha perso qualche pallone di troppo in Juve-Tottenham. Ha sofferto durante i fraseggi sullo stretto

In Juve Tottenham, seguendo i dettami di Sarri, i bianconeri hanno provato a palleggiare in modo elaborato dal basso nonostante l’intensa pressione degli Spurs. Tutti i centrocampisti erano centrali nel palleggio (una differenza rispetto ad Allegri): Emre Can giocava vicino a Pjanic, con Matuidi più avanzato.

Pur disputando nel complesso una buona partita, il tedesco ha sofferto nei dialoghi e triangoli in spazi stretti, soprattutto in zone sensibili del campo. Non si tratta di un grande palleggiatore in queste situazioni. Un esempio nella slide sopra, dove sbaglia la misura del passaggio e provoca una ripartenza corta del Tottenham. Vedremo come lo imposterà Sarri in futuro.