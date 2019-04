Juventus, Agnelli: «Più calcio europeo, stiamo dialogando con UEFA»

Il presidente dell’Eca e della Juventus Andrea Agnelli ha parlato dei progetti per il futuro del calcio europeo in collaborazione con la UEFA

Il presidente della Juventus e dell’Eca Andrea Agnelli ha parlato ai 230 club europei appartenenti all’ente. Il numero uno bianconero ha invitato le società a non partecipare all’assemblea di Madrid dell‘European Leagues.



Ecco le sue parole:«Più calcio europeo fa bene al gioco, per i tifosi, per la società, per lo sviluppo culturale, sportivo e finanziario. Questo è uno dei principi fondamentali per il futuro del calcio europeo. L’Eca vuole lavorare con la Uefa per l’evoluzione delle competizione europee, ci sono più partite europee con qualità sportiva superiore e un contesto più competitivo a tutti i livelli, sostenendo la necessità di un sistema piramidale di lega pan europea con continuità e opportunità di crescita dall’interno»