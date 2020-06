Juventus: Alex Sandro fuori un mese, per Khedira stagione finita?

Due brutte tegole per la Juventus di Maurizio Sarri che deve fare i conti con gli infortuni di Alex Sandro e Khedira

Piove sul bagnato in casa Juve. Il doppio infortunio di Alex Sandro e Khedira riducono ulteriormente le scelte a disposizione di Maurizio Sarri. Il brasiliano ha accusato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale: per Gazzetta Alex Sandro – che ha già iniziato la fisioterapia – dovrà restare fuori per un mese.

La stagione di Sami Khedira potrebbe essere già finita. La lesione parziale del tendine del muscolo dell’adduttore della coscia destra dovrebbe costringere il tedesco a stare fuori per un mese e mezzo. Per avere un’idea più chiara sugli effettivi tempi di recupero saranno comunque necessari nuovi accertamenti, ma per Sarri si tratta di un enorme guaio