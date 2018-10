Juventus: Allegri insegue la nona vittoria consecutiva in Serie A

La Juventus di Allegri avrà uno stimolo in più nell’affrontare il Genoa: i bianconeri inseguono la nona vittoria consecutiva per avvicinarsi al record della Roma

La Juventus si sta preparando ad affrontare il Genoa e lo fa nel migliore dei modi visto che anche gli ultimi indisponibili si stanno via via riprendendo. Allegri quindi avrà ampia scelta per il match casalingo di sabato: i bianconeri, che finora le hanno vinto tutte, non vogliono proprio fermarsi e cercheranno di vincere nuovamente e avvicinarsi ulteriormente al record della Roma di Rudi Garcia che nel 2013-2014 vinse le prime 10 di Serie A. Al tecnico bianconero questi numeri, però, interessano poco se non sono funzionali, soprattutto a livello di classifica, ma fin qui Allegri ha già migliorato se stesso: nelle stagioni 2014-2015 e 2017-2018 i successi consecutivi furono 6 in avvio di campionato. Con la vittoria di Udine, prima della sosta, invece, il tecnico livornese ha eguagliato le strisce di Carcano del 1930-1931 e di Trapattoni del 1985-1986. Battendo il Genoa, inoltre, eguaglierebbe la Juve di Capello del 2005-2006.