Juventus, Allegri risparmia Kean: perché il talento non è titolare?

Solo 30′ nella ripresa per Kean: come mai Allegri non ha scommesso sul talento della Juventus e della Nazionale?

Soltanto 30′ nel secondo tempo per Moise Kean: il classe 2000 è subentrato nella ripresa di Inter-Juventus senza lasciare il segno. Massimiliano Allegri, forte dello scudetto conquistato con largo anticipo, aveva annunciato di voler sperimentare e offrire maggior spazio a chi finora ha giocato meno. Ma perché allora il talento bianconero non ha giocato da titolare?

Kean finora ha collezionato 10 presenze in campionato, anche se bisogna sottolineare che è stato schierato nell’undici titolare soltanto in tre occasioni: contro Cagliari, Udinese e Spal. Allegri può comunque lanciarlo in una delle prossime partite, a cominciare dal derby contro il Torino. Dopo la stracittadina, i bianconeri dovranno fronteggiare Roma, Atalanta e Sampdoria.

L’opinione comune è che Kean meriti decisamente maggior spazio, considerando il momento di forma straordinario. Il fenomeno della Juventus rimane comunque il terzo miglior marcatore stagionale della squadra a quota 6 reti. Soltanto Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic hanno segnato più di lui. Se Allegri gli garantirà più minutaggio, il millennial potrà superare il croato.