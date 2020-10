Juventus, Ascierto bacchetta Ronaldo: «I tamponi sono una cosa seria»

Il professor Ascierto è in prima linea per la lotta al Covid sin dagli inizi: ecco le parole sullo sfogo di Cristiano Ronaldo

Il professor Ascierto dell’Ospedale Pascale di Napoli bacchetta Cristiano Ronaldo dopo il duro sfogo del portoghese a mezzo social. Le sue parole a Radio Kiss Kiss.

«Non condivido ciò che ha detto! Ha sbagliato ad utilizzare quelle parole. Il tampone resta l’unico modo, oggi, come test molecolare, in grado di darci l’indice di positività di un soggetto. È una cosa seria, non una cavolata».