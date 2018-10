Juventus: l’Atletico Madrid punta il giovane Bentancur

Il centrocampista ventunenne della Juventus Rodrigo Bentancur sembra essere entrato nel mirino dell’Atletico Madrid

La Juventus è arrivata alla seconda pausa della stagione nel migliore dei modi, conquistando dieci vittorie su altrettante partite. L’ultima è giunta sabato nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A contro l’Udinese in trasferta per 0-2. A sbloccare la gara contro i friulani è stato il giovane centrocampista bianconero Rodrigo Bentancur che ha messo a segno la sua prima rete in Italia e con la maglia della Vecchia Signora.

Da quando è sbarcato a Torino, l’uruguaiano ha avuto una fase di crescita molto importante riuscendo a garantire anche qualche prestazione di alto livello. A dimostrarlo non ci sono solo le 27 presenze della scorsa stagione, ma anche l’ottimo Mondiale disputato in Russia con la nazionale di Oscar Tabarez. Le prestazioni di del ventunenne centrocampista hanno mosso l’interesse dell’Atletico Madrid che sarebbe pronto a portarlo alla corte di Diego Simeone. La dirigenza della Juventus, però, non sembra intenzionata a privarsi del giovane talento che tanto piace ad Allegri soprattutto per la sua duttilità in campo.