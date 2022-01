Juventus, sprint per Azmoun: pronta l’offerta

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Juve, il club si muove con decisione per regalare un attaccante subito ad Allegri: ecco l’offerta di Cherubini per Azmoun

Serve un attaccante alla Juventus. La dirigenza vuole regalare un colpo a Massimiliano Allegri in questo mercato invernale.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cherubini avrebbe pronta un’offerta per Azmoun dello Zenit. Cifra che si aggira attorno ai 5 milioni di euro per lasciarlo libero. Attaccante che ha un contratto in scadenza nel 2022.

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24