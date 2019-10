Il difensore della Juventus Bonucci ha parlato così dopo la vittoria in Champions League contro la Lokomotiv Mosca

Leonardo Bonucci ha commentato in zona mista il successo in Champions League contro la Lokomotiv Mosca per 2-1, che rilancia i bianconeri al primo posto del girone al pari dell’Atletico Madrid.

«Abbiamo reagito da grande squadra. Negli spogliatoi ci siamo detti di portare a casa la vittoria. De Ligt? Sta facendo un grande percorso», queste le parole del difensore della Juventus.