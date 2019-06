Juventus, Chiellini e l’ultimo messaggio pro Allegri: Sarri è avvertito. Le parole del capitano bianconero verso la nuova stagione

Quando parla il capitano non è mai per dare aria alla bocca. Dopo la vittoria della nostra Nazionale contro la Bosnia, Giorgio Chiellini viene stuzzicato su uno dei tormentoni più in voga degli ultimi anni: «Se vedremo questo palleggio e la ricerca della bellezza anche alla Juventus? La Juve ha sempre cercato di giocare bene, credo l’abbia fatto anche per lunghi tratti. Alla fine conta sempre l’equilibrio e le caratteristiche dei calciatori. L’importante è arrivare al risultato provando a esaltare tutti i calciatori che si hanno a disposizione».

Un messaggio, in zona mista, che suona come il manifesto di Massimiliano Allegri e, allo stesso tempo, come una sorta di monito per Maurizio Sarri, ormai sempre più vicino alla panchina della Juventus.