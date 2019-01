Juventus-Chievo: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Juventus-Chievo, 20ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Juventus e Chievo Verona chiuderanno la 20ª giornata di Serie A. Un match che si gioca di lunedì sera per permettere ai bianconeri di recuperare dopo le fatiche in Arabia Saudita per la Supercoppa (la sfida era inizialmente prevista per le 15 ma la Lega ha invertito l’orario con Genoa-Milan per motivi di ordine pubblico). Problema dell’ultima ora per Max Allegri, costretto a rinunciare a Sami Khedira. Assenti anche Benatia, Barzagli, Cuadrado, Mandzukic e lo squalificato Pjanic. Di Carlo, dopo 5 pari, una vittoria e una sconfitta, tenta e sogna l’impresa allo Stadium. Nel Chievo out Obi, Cacciatore, Pucciarelli e Seculin. Restate collegati con noi: presto tutti gli aggiornamenti su Juve-Chievo.

Juventus-Chievo: diretta live e sintesi

Juventus-Chievo: formazioni ufficiali

Juventus-Chievo: probabili formazioni e pre-partita

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Khedira, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Cancelo, Bonucci, Spinazzola, Douglas Costa, Kean. Allenatore: Allegri

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Rossettini, Bani, Jaroszynski; Depaoli, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier. A disposizione: Semper, Caprile, Burruchaga, Tanasijevic, Cesar, Jaroszynski, Leris, Vignato, Grubac, Kiyine, Djordjevic, Stepinski Allenatore: Di Carlo

Juventus-Chievo Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Chievo sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241), Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.