Juventus-Chievo streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Chievo in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere il Monday night della 20ª giornata di Serie A

La Juventus torna in campo dopo il successo in Supercoppa Italiana contro il Milan per la prima giornata del girone di ritorno di campionato, durante la quale sfideranno il Chievo. I bianconeri sono attualmente in vetta alla classifica a quota 53 punti e vogliono almeno mantenere invariato il distacco guadagnato sul Napoli di 9 lunghezze. I Clivensi, invece, occupano l’ultima posizione in classifica a meno 8 dalla zona salvezza e cercano punti per evitare la retrocessione.

La sfida, in programma lunedì alle ore 20:30, sarà trasmessa in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Serie A e (canale 202 del satellite) ed in pay per view su Sky Sport 251. La gara sarà trasmessa per gli abbonati alla televisione satellitare anche sull’applicazione SkyGo, disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. Inoltre la sfida che chiuderà la 20ª giornata sarà trasmessa anche su NOW TV (disponibile in abbonamento su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Infine Juventus-Chievo potrà essere seguita su Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Juventus-Chievo

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: lunedì 21 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 20:30

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 – NOW TV

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Marco Piccinini della sezione di Forlì

Juventus-Chievo: le probabili formazioni

QUI JUVENTUS – La Juventus mercoledì ha conquistato il primo trofeo in palio della stagione, battendo 1-0 il Milan nella Supercoppa Italiana. La formazione di Allegri, messa la coppa in bacheca, adesso dovrà pensare al campionato dove nel Monday night della 20ª giornata affronterà il Chievo tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. Il tecnico bianconero opterà per il solito 4-3-3 con Szczesny tra i pali dietro il pacchetto difensivo formato da Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo non ci sarà Pjanic, ammonito in Supercoppa dove giocava da diffidato, e sembrano essere certi di un posto da titolare Bentancur e Matuidi mentre Can è in ballottaggio con Khedira. Il tridente offensivo dovrebbe quasi certamente composto da Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa, dati i problemi fisici di Mandzukic e Cuadrado.

QUI CHIEVO – La formazione veneta ha deluso in questa prima parte di stagione non riuscendo mai ad abbandonare l’ultimo posto in classifica. Partiti con una penalizzazione di 3 punti, i Clivensi ne hanno adesso in classifica 8 e hanno altrettanti di distacco dalla zona salvezza di 8 lunghezze. Contro la Juventus, contro la quale all’andata hanno rimediato una sconfitta per 3-2, i veneti dovrebbero scendere in campo con il 4-3-1-2 con Sorrentino in porta e Depaoli, Rossettini, Bani e Tomovic in difesa. A centrocampo davanti la retroguardia dovrebbero esserci Kiyine, Radovanovic e Hetemaj, mentre sulla trequarti agirà Giaccherini. In attacco ad affiancare Pellissier, ci sarà Stepinski in ballottaggio con Meggiorini.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Can, Bentancur, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Douglas Costa. Allenatore: Allegri.

PROBABILE FORMAZIONE CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Rossettini, Bani, Tomovic; Kiyine, Radovanovic, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Pellissier. Allenatore: Di Carlo.

