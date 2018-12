Cristiano Ronaldo risponde ai bambini su Tuttosport: ecco le parole dell’asso della Juventus, dall’alimentazione alla vita privata, ma non solo

Cristiano Ronaldo a tutto tondo. Il fuoriclasse della Juventus, sempre più trascinatore della formazione di Massimiliano Allegri, ha risposto alle domande dei bambini sulle colonne di Tuttosport. Il portoghese ha soddisfatto le curiosità dei piccoli, parlando della sua alimentazione e della sua vita privata, ma non solo. «Ecco come mangio per essere CR7»: così nell’apertura della prima pagina del quotidiano torinese, con l’ex Real Madrid che si racconta da punti di vista diversi rispetto a quelli a cui siamo abituati.