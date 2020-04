Juventus, Cuadrado: «Ero piccolo e magro, ho sempre pensato di farcela»

Juan Cuadrado si racconta: ecco le sue parole relative alla sua esperienza in Argentina e sulle prime difficoltà della carriera

Juan Cuadrado si racconta ai microfoni di Deportes RCN. Ecco le parole dell’esterno colombiano della Juventus sulle prime difficoltà nel mondo del calcio.

CUADRADO – «Sono stato in Argentina per molto tempo. Ero al Tiro Federal, ho anche fatto alcuni provini al Boca Juniors, ma alla fine le cose non sono andate a buon fine. Ad ogni modo, tutto ciò mi ha aiutato ad acquisire maggiore esperienza. Il modo di lavorare in Argentina ti aiuterà per sempre quando il tempo passa. Dato che ero molto piccolo e magro, era difficile, ma ho sempre avuto in mente che ce l’avrei fatta, ho sempre chiesto a Dio».