Juventus, Danilo: «Con questo atteggiamento possiamo guardare in alto. Giovani? Mi danno qualcosa in più»

Danilo, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN raccontando il momento, gli obiettivi e la prossima sfida dei bianconeri

Danilo, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN raccontando il momento, gli obiettivi e la prossima sfida dei bianconeri. Le sue dichiarazioni:

OBIETTIVI – «Siamo a dieci punti dal primo posto, quello a cui puntiamo. Non dico che siamo in un momento buono ma abbiamo la capacità di guardare lassù perché con questo atteggiamento si può raggiungere. Quando non si è in campo è facile parlare».

GIOVANI – «Mi ricordo di Foden quando ero al Manchester City, aveva 17 anni, vedevo nei suoi occhi che c’era quel desiderio di imparare, di migliorare, di stare con i più grandi. Qui alla Juve in questo momento vedo giocatori come Miretti, come Fagioli, che hanno quella voglia negli occhi, e per noi che siamo più esperti è una spinta in più. Spesso cerco di parlare con loro, di dare qualche consiglio, ed è una cosa che serve in primis anche a me, che mi motiva, mi dà qualcosa in più stare lì con loro».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24