Juventus, Demiral: «Futuro? Fantastico essere qui»

Il difensore della Juventus Demiral scaccia le voci di mercato e pensa esclusivamente alla permanenza in bianconero

Merih Demiral ha parlato del suo futuro: «Ho sentito alcune voci, ma uno dei miei obiettivi è cercare di dare il 100% in ogni partita. Finché lo faccio, è probabile che le cose vadano bene per me. Mi concentro solo sul mio lavoro».

«La Juventus è una delle squadre più importanti al mondo, una squadra con i migliori difensori del passato e del presente ed è fantastico essere qui. Non immaginavo di approdare qui così rapidamente», ha concluso il difensore della Juventus ai microfoni di Fanatik.