Juventus, disastro in Borsa dopo lo Scudetto: – 5,73% in un giorno

La Juventus continua a vincere ma non in borsa: il titolo bianconero perde il 5,73% in una sola giornata dopo lo Scudetto

La Juventus ha messo in bacheca l’ennesimo Scudetto della sua storia in una stagione complicatissima a causa anche dello stop per l’emergenza Coronavirus.

I bianconeri ieri hanno vinto contro la Sampdoria assicurandosi lo Scudetto. Il titolo della Juventus in borsa però non ha risentito dei successi del campo: in una sola giornata è crollato del 5,73%, nonostante l’euforia verso la Champions League.