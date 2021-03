Juventus, infortunio Chiellini: la data del possibile rientro

Giorgio Chiellini sta recuperando dall’infortunio che lo ha colpito qualche settimana fa. Il suo rientro sarebbe vicino

Secondo quanto riportato da Tuttosport, alla Continassa hanno studiato un programmato mirato per un graduale recupero dall’infortunio di Giorgio Chiellini. Salvo contrattempi, ci sarebbe la data del rientro del capitano della Juventus.

Il numero 3 non dovrebbe farcela per la partita di stasera con la Lazio, ma tornerebbe martedì per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Porto.