Juventus-Inter è la sfida fra Marotta e Paratici: dal campo al calciomercato

Juventus-Inter sarà anche la sfida fra Marotta e Paratici: i due dirigenti sono pronti a darsi battaglia anche sul calciomercato.

Alla Juventus erano l’uno il braccio destro dell’altro. Ora però Fabio Paratici e Beppe Marotta si sono divisi, con il secondo in procinto di accasarsi con l’Inter, e si affronteranno per la prima volta da avversari nel Derby d’Italia, in programma questo venerdì all’Allianz Stadium. Poi però la sfida si strasferirà dal campo al calciomercato, a partire dalla vicina finestra di gennaio.

A riguardo, come evidenzia “Tuttosport”, i due dirigenti sarebbero pronti a battagliare fra loro per ben undici obiettivi comuni contesi fra le due formazioni. A Inter e Juventus piaccioni infatti Alessio Cragno per la porta, Andersen, Todibo e Mancini per la difesa, Barella, Rabiot, Tonali, Ramsey e Milinkovic-Savic a centrocampo, Martial e Chiesa in attacco. Conti alla mano un’intera squadra, per la quale i due ex collaboratori Marotta e Paratici sono pronti a fronteggiarsi l’un l’altra senza

