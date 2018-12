Moratti su Juventus-Inter: «Qualsiasi risultato positivo sarebbe buono»

Juventus-Inter si avvicina, arriva l’analisi dell’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti: ecco le sue parole a Sky Sport

Dopodomani si gioca all’Allianz Stadium di Torino la sfida Juventus-Inter, Massimo Moratti fa il punto in casa nerazzurra ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole: «La Juventus è molto forte, per questo qualsiasi risultato positivo sarebbe buono per l’Inter. Darebbe sicuramente morale alla squadra».

Prosegue Moratti, passando agli auspici per il 2019: «Che l’Inter faccia il meglio possibile: essendo realisti, che arrivi almeno seconda. Ma essendo un sogno è possibile sperare anche nel primo posto». Una battuta sull’imminente arrivo di Beppe Marotta: «Una mossa fatta molto bene, penso sia molto utile al club. Lautaro Martinez? L’allenatore deve mettere in campo i giocatori, lui lo sa».