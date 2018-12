Aldo Serena su Juventus-Inter: «Mi rivedo in Mandzukic. Pronostico? Pari!»

Doppio ex della partita, Aldo Serena ha presentato Juventus-Inter: ecco le parole dell’ex attaccante sul derby d’Italia in programma stasera

E’ tutto pronto per Juventus-Inter, anticipo della 15^ giornata di Serie A. Un derby d’Italia come sempre attesissimo, intervistato dal Corriere di Torino il doppio ex Aldo Serena ha commentato: «In chi mi rivedo? Per la spigolosità del gioco e i colpi di testa, un po’ in Mandzukic: uno che aiuta la squadra. L’ha sorpresa Ronaldo? Dico la verità: pensavo avrebbe trovato qualche difficoltà in più. Come si diceva: “Eh, ma con le difese italiane…”. Invece? Super. E ora, nell’ultimo periodo, ha la naturalezza di chi è consapevole di aver conquistato il mondo Juve. All’inizio, forse voleva farlo solo con i gol. Ha doti uniche».

Continua Aldo Serena, parlando di Mauro Icardi: «In area di rigore, uno dei più forti del mondo: sa colpire di testa, calcia benissimo al volo e, soprattutto, ha uno stop in funzione del tiro». Poi sulla corsa scudetto: «Campionato già chiuso? Ne ho viste di tutti i colori, ma sì. La Juve ha una rosa di forza, esperienza, qualità». Infine, un pronostico sul derby d’Italia: «Un bel pari, con gol».