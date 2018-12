Juventus-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Juventus-Inter streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 15ª giornata della Serie A 20118/2019

Juventus-Inter è l’anticipo del 15° turno della Serie A 2018/2019. Fischio d’inizio in programma venerdì 7 dicembre alle ore 20,30 all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri di Massimiliano Allegri, primi in classifica con 40 punti, ancora imbattuti e reduci dalla vittoria di Firenze, ricevono i nerazzurri guidati da Luciano Spalletti (29), terzi e provenienti dal pareggio in casa della Roma. In Serie A, è il Derby d’Italia numero 171 della storia: bilancio a tinte bianconere con 81 vittorie, 43 pareggi e 46 successi interisti. Nella scorsa stagione, pareggio per 0-0 a Torino e, nel girone di ritorno, vittoria della Juve per 3-2 a San Siro. Venerdì sera, è ancora Juventus contro Inter: bianconeri per continuare la fuga in testa alla classifica, nerazzurri per insidiare il secondo posto al Napoli e accorciare dalla vetta.

Juventus-Inter sarà trasmessa in streaming in esclusiva su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN). Sarà inoltre possibile seguire la cronaca in diretta della partita sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. cco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Juventus-Inter

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: venerdì 7 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20,30

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Arbitro: Massimiliano Irrati (sez. Pistoia)

Juventus-Inter probabili formazioni

JUVENTUS – Allegri non può contare sugli infortunati Khedira e Barzagli e deve valutare le condizioni di Alex Sandro e Bentancur, non al meglio. Davanti alla porta difesa da Szczesny, dovrebbe essere riproposta la linea a 4 con Cancelo a destra, Bonucci e Chiellini centrali e De Sciglio a sinistra. A centrocampo, insieme a Pjanic e Matuidi, è ballottaggio tra l’acciaccato Bentancur e il rientrante Emre Can. In attacco, Dybala e Douglas Costa per una maglia, con Cristiano Ronaldo e Mandzukic punti fermi.

INTER – Spalletti conta gli indisponibili Nainggolan e Dalbert e deve sciogliere alcuni dubbi; in linea di difesa, Vrsaljko si gioca una maglia da titolare con D’Ambrosio. Sulla trequarti, poi, ballottaggio Joao Mario-Borja Valero al centro e Politano-Candreva sulla destra. Dietro, conferme per Handanovic in porta, Skriniar, de Vrij e Asamoah in linea di difesa; in mezzo al campo si scaldano Brozovic e Vecino, in avanti previste conferme per Perisic e Icardi.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Mandzukic.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi.

Leggi anche: LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA