Juventus, profumo di Liguria: Russo e Okereke nel mirino di Paratici

Paratici imposta la Juventus del futuro. Dopo Romero ed Elizalde, gli obiettivi sono il portiere del Genoa e l’attaccante del La Spezia

La Juventus è attentissima sul mercato delle giovani promesse, pronta a cogliere ogni opportunità per garantirsi i potenziali campioni del futuro. Bloccato Romero, anche Elizalde del Pescara sembra vicino a vestire il bianconero. Ma Paratici non si ferma e continua a guardare in Liguria. Proprio nei rossoblu di Preziosi gioca infatti la stellina Alessandro Russo, portiere della Primavera che già ha attirato su di sé le attenzioni del Paris Saint-Germain. Classe 2001 e tante presenze nelle giovanili dell’Italia, il c.f.o bianconero avrebbe già contattato l’agente Giuseppe Riso dopo alcune chiacchierate informali con il Genoa.

Vicino il capoluogo ligure invece, a La Spezia, è stato un giovanissimo attaccante ad attirare l’attenzione degli uomini di mercato della Vecchia Signora. In Serie B sta infatti impressionando David Okereke, attaccante nigeriano classe ’97. Per lui 5 gol e 7 assist in 17 presenze nel campionato cadetto, con l’Inter che si sarebbe fatta sotto per assicurarsi le sue prestazioni. Ma anche qui Paratici non vuole farsi trovare impreparato e ha già impostato i discorsi sia con l’entourage che con il La Spezia.