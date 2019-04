Convocati Juventus-Milan: Massimiliano Allegri ritrova anche Mandzukic e Spinazzola, out Ronaldo e Douglas Costa

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diffuso l’elenco dei convocati per l’attesa sfida della 31ª giornata di Serie A contro il Milan. Per il big match dell’Allianz Stadium, che precederà la sfida di andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Ajax, l’allenatore livornese ha convocato 20 giocatori e si registrano importanti rientri.

In attacco si rivedono Mario Mandzukic e Paulo Dybala, che hanno superato i rispettivi problemi fisici, ma la sorpresa maggiore è rappresentata dalla presenza nella lista del tedesco Sami Khedira, che era stato fermato per problemi al cuore dopo Juventus-Frosinone del 15 febbraio scorso. Regolarmente convocato anche Leonardo Spinazzola, uscito malconcio dalla sfida contro l’Empoli, ma che aveva riportato soltanto una contusione al ginocchio.

Restano invece ancora in infermeria Cristiano Ronaldo, Barzagli, Cuadrado, Douglas Costa e Perin, ma l’obiettivo della Vecchia Signora è recuperarne almeno qualcuno per l’importante confronto contro i Lancieri in programma mercoledì 10 aprile.

Questi i 20 convocati di Massimiliano Allegri per la sfida con il Milan:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Del Favero;

Difensori: De Sciglio, Chiellini, Alex Sandro, Bonucci, Cancelo, Rugani, Spinazzola;

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Nicolussi Caviglia;

Attaccanti: Dybala, Mandzukic, Kean, Bernardeschi