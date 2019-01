Leonardo non parte per Gedda: Milan, segnale importante?

Il d. s. rossonero Leonardo sarà assente alla sfida di Supercoppa Italiana contro la Juventus in Arabia Saudita stasera: il brasiliano pronto a preparare l’assalto a Piatek?

Questa sera (ore 18.30 italiane) alla finale di Supercoppa Italiana a Gedda ci sarà tutto lo stato maggiore del Milan. Tutto, eccezion fatta per Leonardo. Il direttore sportivo rossonero infatti non assisterà dal vivo alla partita contro la Juventus, come confermato informalmente anche dalla società stessa. In Arabia Saudita ci saranno il presidente Paolo Scaroni, l’amministratore delegato Ivan Gazidis ed il direttore tecnico Paolo Maldini, ma non appunto Leonardo, che al momento è in Italia per lavorare alle ultime di mercato.

Al momento, riportano le indiscrezioni, il brasiliano non è addirittura nemmeno presente a casa Milan: l’assenza del dirigente nella sede rossonera potrebbe essere foriera di una sola notizia, quella dell’assalto imminente al Genoa per chiudere l’affare che porterà a Milano Krzysztof Piatek già dopo la finalissima di questa sera. Nessun dissidio comunque tra Leonardo ed il resto della dirigenza milanista, come si era invece sussurrato negli ultimi giorni. Almeno per il momento.