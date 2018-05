Juventus-Milan si avvicina e il Diavolo arriva a Roma: una nutrita folla di tifosi ha atteso i ragazzi di Gattuso fuori dall’hotel

In vista della finale Juventus-Milan di domani sera, il club rossonero si è diretto a Roma alla vigilia della gara che può valere una stagione. Il Milan si giocherà la finale di Coppa Italia con la Juventus e, contestualmente, avrà la chance di andare in Europa League. In caso di vittoria, il Diavolo eviterebbe i preliminari di luglio e agosto e andrebbe direttamente alla fase a gironi di UEL. Il Milan è arrivato in mattinata a Roma, accolto sia da un cielo cupo e dalla pioggia sia da molti tifosi. I fan hanno fatto sentire il loro calore.

Come si può notare nel video qui sotto, i tifosi del Milan erano assiepati poco fuori dall’hotel dove alloggia la squadra di Rino Gattuso nel ritiro romano – per la precisione l’Hotel Parco dei Principi – e hanno applaudito i giocatori scesi dal pullman. Molto affetto nei confronti di mister ‘Ringhio’ Gattuso, ma anche per Suso, per cui è partito qualche coro. Lo stesso Suso ha ribadito proprio in mattinata il suo amore per il Milan, evidentemente ricambiato da parte dei sostenitori rossoneri.