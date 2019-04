Juventus-Milan DIRETTA LIVE | Formazioni ufficiali – Moviola – Pagelle – Sintesi

Juventus-Milan, 31ª giornata Serie A 2018/2019: cronca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, moviola, pagelle, sintesi e tabellino

Juventus–Milan è la gara che potrebbe dare il verdetto più importante della stagione. I bianconeri di Max Allegri sono ad un passo dall’ottavo scudetto consecutivo, e una vittoria contro il Milan potrebbe fruttare la conquista del titolo, sempre che il Napoli perda con il Genoa domani. Per l’occasione Allegri ritrova Dybala e Mandzukic. Il Milan, dal canto suo, deve vincere per non perdere il treno Champions, con Atalanta e Lazio che tallonano i rossoneri. Gattuso ritrova Suso e il 4-3-3, mentre non saranno della partita gli infortunati Donnarumma e Paquetà.

Juventus-Milan: pagelle e tabellino

Juve Milan 0-0: il tabellino

Juventus (3-5-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Spinazzola, Bernardeschi, Emre Can, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic. A disposizione: (Pinsoglio, Chiellini, Khedira, Cancelo, Matuidi, Pjanic, Kean, Del Favero, Matuidi, Nicolussi Caviglia) All. Allegri

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. A disposizione: )Donnarumma A., Soncin, Abate, Caldara, Laxalt, Strinic, Zapata, Bertolacci, Biglia, Mauri, Castillejo, Cutrone) All. Gattuso

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Note:

Juventus-Milan: diretta live, moviola e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Juventus-Milan: formazioni ufficiali

Juventus (3-5-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Spinazzola, Bernardeschi, Emre Can, Bentancur, Alex Sandro; Dybala, Mandzukic

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini

Juventus-Milan: probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Cancelo, Emre Can, Bentancur, Bernadeschi, Spinazzola; Dybala, Mandzukic

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Pyatek, Borini

Juventus-Milan Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 251 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.