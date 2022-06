Juventus, patto con De Ligt: presa una decisione sul futuro del difensore

La Juventus e De Ligt stringono un patto per il futuro. Presa una decisione sul difensore olandese

Nella giornata di ieri, Matthijs de Ligt ha spaventato i tifosi bianconeri con alcune dichiarazioni in vista di un possibile addio. Una situazione che, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe però da scongiurare almeno per questa estate.

L’olandese ha dato da tempo la sua disponibilità a continuare con la Juventus, che dal canto suo lavora al rinnovo del contratto per almeno un altro anno, con probabile abbassamento della clausola fino a 70/80 milioni di euro. Gli ultimi incontri con l’entourage sono stati positivi e tutto lasciare pensare che l’assalto dei club esteri, almeno per i prossimi tre mesi, non farà paura.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24