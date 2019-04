Juventus, Perin ai tifosi dopo l’operazione: «Tornerò presto» – FOTO

Perin ringrazia i tifosi su Instagram dopo l’operazione:«Grazie a tutta Italia». Ora inizia il recupero

Vi avevamo raccontato dell’infortunio del secondo portiere della Juventus, Mattia Perin. Il portiere bianconero ha subito un infortunio alla spalla destra che gli costerà il finale di stagione proprio adesso che, a scudetto archiviato, avrebbe trovato maggiore spazio. L’ex Genoa si è sottoposto ad intervento a Roma e restera fuori per circa tre mesi.

Dopo l’intervento, Perin ha pubblicato una foto su Instagram dove ha tenuto a ringraziare i tifosi per l’appoggio, promettendo di tornare presto in campo: «La pazienza è aspettare. Non aspettare passivamente, quella è pigrizia. Ma andare avanti quando il cammino è difficile e lento. Grazie ai tifosi di tutta Italia per la vicinanza e per il grande affetto che mi state mostrando. Tornerò presto in pista!»