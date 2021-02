Juventus, Pirlo incide sulla media gol di Ronaldo: mai così alta in bianconero

Cristiano Ronaldo sta segnando a raffica in questa stagione: il campione portoghese ha la media gol più alta dal suo arrivo in bianconero

Cristiano Ronaldo non ha mai segnato così tanto da quando veste la maglia della Juventus. I numeri parlano chiari: il campione portoghese sta tenendo una media gol pari a 0,92, praticamente un gol a partita.

Tuttosport fa il confronto con le annate precedenti: con Allegri si attestava intorno allo 0,65 (26 gol in 43 gare), mentre con Sarri 37 gol in 46 partite ovvero 0,80. Stratosferico al Real Madrid nella stagione 2011/2012 con 1,09 di media per 60 gol in 55 partite.