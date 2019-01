Juventus, il Real Madrid su Dybala: servono oltre 100 milioni

Il club di Florentino Perez ha puntato Paulo Dybala per rivoluzionare la rosa. Alla Juventus piacciono Marcelo e Isco, affari in vista?

Sempre più fitta la rete di intrecci tra la Juventus e il Real Madrid. Dopo il super affare Cristiano Ronaldo in estate, i bianconeri sarebbero interessati a strappare anche il terzino Marcelo e il fantasista Isco a Florentino Perez. Che di tutta risposta si sarebbe fiondato su Paulo Dybala. La Joya è ritenuta il profilo perfetto per far finalmente partire la rivoluzione post Zidane: giovane e con lampi da primo della classe. Ma la Juventus non si lascerà strappare l’argentino tanto facilmente: la richiesta è di oltre 100 milioni. Senza contare la fitta concorrenza europea: dai due club di Manchester fino a Liverpool e Bayern Monaco. Con l’Inter sullo sfondo nel caso in cui Icardi dovesse partire.