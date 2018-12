Alex Sandro promette: «Felice del rinnovo, darò tutto per la Juventus»

Fresco di rinnovo, Alex Sandro fissa gli obiettivi della Juventus e ripercorre i suoi momenti migliori in bianconero: ecco le sue parole

Reduce dal rinnovo di contratto, Alex Sandro è pronto a proseguire la sua avventura con la maglia della Juventus. «Oggi è un giorno importante per me, per la mia famiglia e per i miei compagni. Voglio dire ai tifosi che darò sempre il massimo, lavorerò per migliorare», le sue parole a Jtv: «Ho imparato bene la mentalità del club e dei compagni che vogliono sempre vincere, questa mentalità non la cambierò mai: quando sono in campo voglio vincere».

Prosegue l’ex Porto in vista delle prossime sfide: «Giocare contro la Roma è sempre difficile, è una guerra: ci siamo preparati al meglio, sarà una bella partita sia per noi calciatori che per i tifosi. Sfida con l’Atletico Madrid in Champions League? E’ una squadra tosta, è forte fisicamente e anche a livello tattico. Adesso pensiamo alla gara contro la Roma, poi penseremo all’Atletico».