Juventus, Ronaldo segna quanto il Chievo! E nei gironi di ritorno si scatena…

Il fuoriclasse della Juventus Ronaldo ha realizzato 14 reti nel girone d’andata, le stesse di tutto il Chievo. Ma 10 volte su 16 ha fatto meglio a ritorno

Domani la Juventus affronterà il Chievo nel posticipo della ventesima di Serie A. Dopo la vittoria in Supercoppa, i primi della classe affronteranno gli ultimi per una partita che sembra già scritta. Secondo miglior attacco contro secondo peggiore, difesa meno battuta contro seconda più perforata. Non bastassero questi dati a impaurire i gialloblu, c’è sempre Cristiano Ronaldo. Il portoghese, attuale capocannoniere della Serie A con 14 segnature, ha segnato complessivamente quanto tutta la squadra di Di Carlo. Per raggiungere infatti i gol di CR7 servono le 4 reti di Stepinski, le 3 di Pellissier, ma anche i due di Giaccherini e di Birsa e i gol di Meggiorini, Tomovic e Obi.

Ma ad avere paura del marziano approdato alla Juventus è tutta la Serie A. Basterebbe infatti guardare le statistiche nei 16 campionati disputati dal portoghese: ben 10 volte su 16, il cinque volte Pallone d’Oro ha segnato più gol nel girone di ritorno. Un dato che ad oggi lo porterebbe almeno a 29 reti in campionato per tenersi stretti. Di testa, con entrambi i piedi, su rigore: a Ronaldo manca solo il gol su punizione per completare il quadro. Gol che, nonostante Pjanic e Dybala, non è ancora riuscito alla Vecchia Signora, al contrario del Chievo che proprio da calcio da fermo ha trovato con Giaccherini la sua unica vittoria in campionato.