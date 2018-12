Szczesny prima di Juve-Samp: «Quagliarella fortissimo. Sul razzismo…»

Juventus-Sampdoria, il punto in casa bianconera dell’estremo difensore Wojciech Szczesny: ecco le sue parole a Sky Sport

E’ tutto pronto per Juventus-Sampdoria, lunch match della 19^ giornata di Serie A. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il portiere bianconero Wojciech Szczesny ha commentato: «L’abbiamo preparata con la massima attenzione, la Samp è forte e in un buon momento. Dobbiamo fare una partita molto seria per portare a casa i tre punti».

Prosegue il polacco, parlando del momento di Fabio Quagliarella: «E’ fortissimo. Ha sempre fatto tanti gol e ne sta facendo ancora di più: dovremo stare molto attenti». Infine, una battuta sull’allarme razzismo dopo i fatti di Milano: «Fermarsi o non fermarsi non tocca a me dirlo, ma è chiaro che non c’è spazio per il razzismo nel calcio».