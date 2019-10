Juventus, Sarri: «Bravi a non perdere la testa»

Il tecnico della Juventus Sarri ha analizzato così la vittoria in Champions League contro la Lokomotiv Mosca

Maurizio Sarri ha commentato la vittoria per 2-1 sulla Lokomotiv Mosca, che rilancia la Juventus al primo posto del girone di Champions League: «Siamo andati sotto e la partita è diventata difficile, ma non abbiamo avuto problemi. Siamo stati a non perdere la testa. Ho azzardato i tre davanti più Bernardeschi e Bentancur perché gli avversari erano stanchi».

«Non abbiamo sbagliato approccio, ma eravamo meno brillanti fisicamente rispetto alle ultime partite. Ma se avessimo iniziato questa partita spenti mentalmente, non l’avremmo raddrizzata», ha concluso il tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport.